Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Gazi Üniversitesi Genç Entelektüel Nesil Çalışmaları Topluluğu üyesi öğrenciler ile şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları yemekte bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin merkez kampüsündeki kültür merkezinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları onuruna yemek programı düzenledi. Programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Uslan, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinlikler, şehitlerimizi unutmamamız için vatanımızın kıymetini bilmemiz için çok anlamlıdır. Bu ülke üzerinde hesabı olan emperyalistlerin ve onların maşası kuşakların niyetleri hiçbir zaman bu topraklarda gerçekleşmeyecektir. Gazi Üniversitesi bugüne kadar istiklal ve istikbalimiz uğruna 40 şehidi olan bir üniversitedir. Kore'den Kıbrıs'a ve güneydoğu şehitlerimizden, 15 Temmuz şehitlerimize kadar 40 şehidi var. Hatta Zeytin Dalı Harekatı'na kadar."

Uslan, 40 şehit için üniversitenin A Kapısı girişinde senato kararıyla bir şehitler anıtı yaptıracaklarını, bunun son aşamaya geldiğini belirtti.

Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, programı düzenleyen gençleri tebrik ederek, "Bu milletin askerinin adı 'Mehmetçik.' Dünyada peygamberinin adını askerine veren başka millet yok. Sadece Türk milleti. Dünyada ordusuna 'peygamber ocağı' diyen bir başka millet yok." dedi.

Türkiye'nin çok değiştiğini dile getiren Gündoğdu, şunları söyledi:

"Eski Türkiye sadece kalben buğuz eden bir Türkiye idi. Yeni Türkiye, eliyle, diliyle düzelten Türkiye'dir. Birleşmiş Milletler'de 128 devletin kararını yanına alarak Amerikan faşizmine meydan okuyan Türkiye. Dünya beşten büyüktür diyen Türkiye. Dün şehidine sahip çıkmada imkan bulamayan devlet vardı. Şimdi topunu, tankını, İHA'sını ve SİHA'sını kendisi yapan bir devlet var. Bu devleti millet adına idare eden bir lider var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideridir.

Türkiye artık dünyaya insan hakları veren bir ülkedir. Bu ülkeye desteğiniz için, bu ülke için can verdiğiniz için, şehit olmaya hazır olduğunuz için Allah hepinizden razı olsun."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise Gazi Üniversitesi yönetimine ve Genç Entelektüel Nesil Çalışmaları Topluluğu üyesi öğrencilere teşekkür etti.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un yanı sıra çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakını katıldı.