Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit aileleri ve gazilerden anayasa değişikliğine destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda bir araya gelen şehit yakınları ile gaziler, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifine tam destek verdiklerini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Biz gaziler ve şehit aileleri olarak, uğruna kan ve can verdiğimiz bu vatanınüzerinde oynanan oyunların çok net farkındayız. Bütün bu oyunları bozmaküzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, aziz milletimiz ile birlikte anayasa çalışmalarını destekliyoruz." dedi.

Vakıf merkezinde gaziler ve şehit yakınlarından oluşan bir heyetle basın toplantısı düzenleyen Aylar, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifine tam destek verdiklerini açıkladı.

Aylar, ülke olarak son yıllarda alenen bir fitne hareketi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Biri biten, öbürü başlayan terör örgütleri, yok ettikçe yenisini çıkaran hainler, utanmaktan yoksun zalimler dört bir yanımızdan yok etmek için bizleri sarmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Ölümü şehadet, kalanı ise gazilik bilen bu aziz milleti yıkamazlar." ifadesini kullanan Aylar, şehidin ve gazinin her zaman arkasında duracaklarını vurguladı. Aylar, Türkiye'nin hain bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Müfredatla ilgili herkesin görüşlerini alacağız

Bakan Yılmaz: Müfredatla ilgili herkesin görüşlerini alacağız

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Merakla beklenen Brüksel Otomobil Fuarı başladı

Kutuplarda dayanılmaz soğukta yaşam mücadelesi

Kutuplarda dayanılmaz soğukta yaşam mücadelesi

Diyarbakır'da teröristlere ait 5 ayrı sığınak bulundu

Diyarbakır'da teröristlere ait 5 ayrı sığınak bulundu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA