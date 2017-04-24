Şehit annesi feryat etti: Erkek olsun oğlumu vuran çıksın

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunmuş, darbeci askerler Marmaris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunmuştu. Otel baskını sırasında iki polis memuru şehit edilmişti. 44’ü tutuklu 47 sanığın duruşmasına Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Suikast timinde görevli darbeci askerler geniş güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi. Sanıkların getirilişi sırasında güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının fotoğraf ve görüntü almasına izin verilmedi. Sanıklar cezaevi nakil aracıyla duruşma salonun altına götürüldü.

Suikast davasının bir numaralı zanlısı olan Fettullah Gülen’i savunacak avukat bulunamadı. Mahkemenin Muğla Barosuna defalarca avukat talebinde bulunmasına rağmen Muğla Barosunda hiçbir avukat Gülen’in müvekkili olmayı kabul etmedi. 15 Temmuz Marmaris’te yaşanan suikast girişimiyle ilgili tanıkların dinleneceği duruşmaya ilk tanık olan şehit polis Nedip Cengiz Eker’in ön otopsisine giren Doktor İsmet Enginsu dinlendi. Enginsu ifadesinde “ 16 Temmuz sabahı saat 08.30’da hastaneye geldim. Saat 09.00 sıralarında Nedip Cengiz Eker’in ön otopsisine girdim. Maktulün sol göğüs üstünde 4-5 cm eninde yara vardı. Benim ön görüm kesici ya da delici bir aletle yapılmış bir yara. Kurşun izi yoktu. Yaranın olduğu yerde yanık izi yoktu. Vücudun arkasında çıkış izi de yoktu. Adli Tıpa otopsi için gideceği için daha fazla detaylı bakmadım” dedi. Burada savcı ön otopsiyi gerçekleştiren doktora “ adli tıp raporunda kurşun yarası olduğu yazılı. Yara içerisinden kurşun çekirdeği çıkartıldığı yazıyor. Bu konuda ne diyeceksin diye” sordu. Doktor İsmet Enginsu “ ben bu konuda uzman değilim. Ön otopside gördüklerimi yazdım” diye cevap verdi.

Bunun üzerine Şehit Babası Nihat Eker ayağa kalkarak “Bu doktor yalan söylüyor. Bu doktor sahtekar” diye bağırdı. Şehit Polisin Annesi Güzel Eker “oğlumu şehit eden kimse erkek olsun çıksın. Oğlumu otele giden askerlerden önde bulunan üç kişiden birisi vurdu. Bunların hepsi yalan söylüyor. Oğlumu kimin vurduğunu burada çıkıp itiraf etsinler. Kamera kayıtlarında oğlumun öldürüldüğü an var. Yalan söylüyorlar” dedi.