Şehit annesi, oğluna böyle seslendi: Annem senin katillerine gereken cezalar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, karar sonrası ilk defa rahat uyuduklarını belirtiyor.

Aydın'da oturan Güzel ve Nihat Eker çifti, polis memuru oğulları Nedip Cengiz'in 15 Temmuz 2016'da şehit olmasının ardından, evlatlarının şehadete ulaştığı Marmaris'e yerleşti.

Evlatlarının Marmaris'ten ev alma hayalini gerçekleştiren çift, fotoğraf ve bayraklarla evin her köşesinde şehidin anılarını yaşatıyor.

Dava sürecince her duruşmaya katılan şehit ailesi, suikast timine verilen cezaların kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Oğlunun fotoğrafını öpen, üniformasını koklayan anne Güzel Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Annem senin katillerine gereken cezalar verildi. Cezalarını aldılar annem." dedi.

Şehit oğlu için "Sen rahat uyu annem." ifadesini kullanan Eker, "Bıraktığın kitaplarla, kıyafetlerinle, kokunla avunuyorum annem." diyerek gözyaşı döktü.

"İçimizin ateşi biraz da olsun söndü"

Anne Eker, oğlunun şehit olduğu günden bu yana suikast timinin ceza alacağı zamanı sabırla beklediklerini söyledi.

Her gün sanki zile basıp gelecekmiş gibi evladını beklediğini, gözlerinin hep kapıda olduğunu ifade eden Eker, oğlu geri gelmese de hainlerin gereken cezaları aldığını vurguladı.

Yanan yüreklerine, cezalarla su serpildiğini anlatan Eker, "Oğlum huzur bulmuştur, rahat uyusun artık. Devletimiz elinden geleni yaptı. Allah razı olsun. İçimizin ateşi biraz da olsun söndü. Türk adaleti intikamımızı aldı." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'a teşekkür eden anne Eker, "Cesur ve yürekli bir adamdı. Gerekeni yaptı. Başından sonuna kadar çok iyi idare etti ki onlar idare edilemez insanlar." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

"Karar sonrası ilk defa rahat uyudum"

Zaman zaman oğlunun üniformasını giyen baba Nihat Eker de adaletin tecelli ettiğini belirtti.

Türk adaletine minnettar olduklarını vurgulayan Eker, sanıkların bütün savunmalarının sabırla dinlendiğini ifade etti.

Her şeyin araştırıldığını bildiren Eker, şunları söyledi:

"Yalan beyanlara hiçbir zaman kanmadılar. Onlar çok senaryo çizdiler, hikaye, roman anlattılar. Bunlar ne kahramanı, hepsi hain. Hepsine istediğimiz, gereken cezalar verildi. Silahını her gün takıyorum. Kıyafetlerini giyiyorum. Bunları hep içimin huzur bulması için yapıyordum. Cezalar verilince yüreğimiz serinledi. Karar sonrası ilk defa rahat uyudum. İlk defa duruşma gününün gecesi 'Rahatladım.' dedim. Oğlumun, şehitlerimizin intikamı alındı. Bu milletin içinde bir daha hain çıkarsa bu cezaların daha ağırını alacağını bilsinler. Bir daha cezaevinden çıkamayacaklar."