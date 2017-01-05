Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit Astsubay Şimşek son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Şimşek'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Bakım Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı.
 
Şehit Şimşek için öğle namazına müteakip, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
 
Törene, şehidin babası Mustafa Şimşek, annesi Nazile Şimşek, kardeşleri ve yakınları, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile vatandaşlar katıldı.
 
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırmasının ardından, şehidin cenazesi top arabasına konuldu.
 
Top arabası, şehidin ailesi ve yakınları ile devlet protokolünün oluşturduğu kortej eşliğinde avludan ayrıldı. Daha sonra askerler tarafından cenaze aracına alınan Şimşek'in cenazesi, defnedilmek üzere Çankaya'ya bağlı Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.
 
Şimşek'in naaşını taşıyan cenaze aracı camiden ayrılırken, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm Fragmanı

Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm Fragmanı

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

Barcelona resmen açıkladı! Arda Turan...

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü

Konya'da pazar yerinin çatısı çöktü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA