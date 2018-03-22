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Şehit Aybüke’nin ismi Laçin’de yaşatılacak

Öğretmenlik yaptığı Batman’ın Kozluk İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin saldırısı sırasında 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin memleketi Çorum’un Laçin İlçesi’nde yaşatılması için bir proje hayata geçiriliyor.

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İstanbul merkezli Çorum Eğitimci Sanayici İşadamları Derneği (ÇESİAD) Aybüke öğretmenin ismini Laçin’in Çamlıca Köyü’ne yapacağı Müzik Sınıfı ve Resim Atölyesi’ne vermek istediğini açıkladı.  Müzik Sınıfı ve Resim Atölyesi Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bünyesinde yer alacak. ÇESİAD Başkanı Mehmet Karaca ‘Hem görev yaptığı Kozluk’ta hem de memleketinde çok sevilen şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın adını gençlere katkı sağlayacak ve vizyon sahibi olmalarına yardımcı olacak bir projeye vermekten büyük gurur duyuyoruz. Aybüke öğretmen çok güler yüzlüydü.

Herkes onu severdi. Hayali çalıştığı okulda müzik odası yokken, öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmezken okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmak isteyen bir öğretmenimizdi. Enstümanları getirmekti. İdealist bir öğretmendi. Şimdi onun bu hayalini kendi memleketinde hayata geçiriyoruz. 14 Nisan’da müzik sınıfı ve resim atölyesinin açılışını yapacağız. Aslında 120 öğrencinin bulunduğu bu yatılı okula da Aybüke öğretmen’in isminverilebileceğini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz Futbol oynamak için, öğrencilerimizin sağlıklı yetişmeleri, enerjilerini yararlı bir şekilde harcaya bilmeleri ve güvenli şekilde spor yapabilmeleri adına halı saha yapılmasının acil ve önemli bir ihtiyaç olduğu görülmektedir.

 Eksik durumdaki bir halı sahanın da yapılmasını öngören ve okula Aybüke Öğretmen’in ismini vermeye yönelik öneri aşamasındaki projemiz için de devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz ” dedi.  

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