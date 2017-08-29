Şehit Başsavcı Uzun’un eşi: 5 yıl sonra ilk kez bayram yapabileceğiz

21 Eylül 2012’de Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lıların düzenlediği silahlı saldırıda başından tek kurşunla vurularak ağır yaralanan Ovacık Başsavcısı Murat Uzun, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Murat Uzun’un eşi Cihan Uzun ile çocukları Emir Kaan Uzun (9) ve Hakan Murat Uzun (6), 5 yıldır başsavcı Murat Uzun’un katilinin yakalanma haberini bekliyorlardı. Uzun’un katili Azad kod adlı Gürbüz Topçu’nun Kahramanmaraş’ta BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği haberi yetkililer tarafından aileye verildi.

Başsavcı Murat Uzun’un ailesi, Murat Uzun’u şehit eden teröristin yaralı ele geçirilmesine sevindiklerini ve teröristin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söylediler.

“Hain inşallah en ağır cezayı alır”

Teröristin yakalanması haberine çok sevindiklerini ifade eden şehit eşi Cihan Uzun, “Haberi bu sabah eşimin savcı arkadaşlarından aldım. Haberi duyunca çok mutlu oldum. 5 yıldır tuttuğum yas, bir nebze olsun hafifledi. İçim biraz soğudu. Hainin yaralı olduğunu duydum. İnşallah adaletin önünde hesabını verir. İnşallah ölmez. Ne gerekiyorsa, hangi ceza gerekiyorsa ona uygulansın. Sonunda ölümü diler ama ölemez. En şiddetli şekilde neyi hak ediyorsa onu bulsun. Bunu çok istiyorum. Çünkü 5 yıldır biz çocuklarımla neler yaşadık, bunu ben ve çocuklarım biliyor. Şu anda 5 yılın verdiği bir hüzün var ama bir mutluyum. 5 yıl sonra ilk kez bir bayram yapabileceğiz. Haber de tam bayram arifesinde geldi. İlk kez kafamız rahat, başımız dik bayram yapacağız. Kanımızın yerde kalmadığını gördük. Adalete her zaman güvendim. Ne gerekiyorsa onu uygulayacaklarına inanıyorum. Eşimin meslektaşlarına sonsuz güveniyorum” ifadelerini kullandı.

“Babamın katiline verebildikleri en ağır cezayı versinler”

Babasının katiline en ağır cezanın verilmesini isteyen şehidin 9 yaşındaki çocuğu Emir Kaan Uzun, “Buradan babamın arkadaşlarına sesleniyorum; 5 yıldır beklediğimiz gün geldi. Babamın katili yakalandı. Babamın katiline verebildikleri en ağır cezayı versinler inşallah” diye konuştu.

Şehit Başsavcı Murat Uzun’un ailesi, evin bir odasının Uzun’un anı odasına çevirdi. Aile, Savcı Uzun’un şehit edilmesinden önce kullandığı eşyaları ve diğer anılarını bu odada muhafaza ediyor.