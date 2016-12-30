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Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi

Osmaniye'de 3 şehidin çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.

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Osmaniye'de 3 şehidin çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi/Şehit Yakınları Buluşması Projesi" kapsamında şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar verilmesi dolayısıyla Valilik'te tören düzenlendi.

Osmaniye Valisi Kerem Al, törende yaptığı konuşmada, vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek "Şehitlerimizin aileleri hepimizin emanetidir. Dağıtımı yapılan dizüstü bilgisayarların öğrencilerin eğitim hayatlarındaki başarıya katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından, Şehit Süleyman İyikul'un oğlu Zeynel Kaan İyikul, Şehit İbrahim Etiz'in kızları Eylül ve Esila Etiz ile Şehit Mehmet Karacatilki’nin oğulları Gökhan Emir ve Emir Hamza Karacatilki'ye dizüstü bilgisayarları hediye edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve Halk Bankası Osmaniye Şubesi Müdürü Mustafa Güneş Ulaş katıldı.

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