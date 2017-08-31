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Şehit Eren Bülbül'e büyük saygısızlık

Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün Trabzon Meydan Parkının üst kısmında fotoğrafının bulunduğu raket kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

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Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi ve ilçelerde 'Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren' ifadesiyle bilbord ve raketleri donattı. 150 adet bilbord ve raket asan Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması vatandaşlardan büyük beğeni alırken, bu uygulama Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun talimatıyla bayram sonuna kadar uzatıldı. Dün gece kişi yada kişiler tarafından Eren'in fotoğrafının bulunduğu raketin camı kırıldı. Büyükşehir Belediyesi söz konusu saldırıyı yapan ya da yapanlarla ilgili şikayette bulundu.
 

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