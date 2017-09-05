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Şehit Eren Bülbül'ün ismi Turgutlu'da yaşatılacak

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir sokağa verildi.

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Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir sokakta yaşatılacak.

Turgutlu Belediyesi meclis toplantısında, ilçede yaşayan Necip Karabulut isimli vatandaşın talebi üzerine, Özyurt Mahallesi'ndeki Bülbül Sokağı'nın adının değiştirilmesine ilişkin önerge görüşüldü.

AK Parti ve MHP'li belediye meclisi üyelerinin oy birliğiyle aldığı karar sonucu Bülbül Sokağı'nın adı "Şehit Eren Bülbül Sokağı" olarak değiştirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, meclis toplantısı sonrası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehit Bülbül'ün adını saygıyla yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Şehitlere gösterilen saygı için meclis üyelerine de teşekkür eden Şirin, "Bu vesileyle şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

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