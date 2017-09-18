Şehit Eren Bülbül'ün sırasına çiçek bıraktılar

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde 11 Ağustos tarihinde terör örgütü mensupları tarafından bir astsubay ile birlikte şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, öğrenim gördüğü eski adı Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi olan şimdiki adı ise Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilen okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından unutulmadı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Eren’in eğitim gördüğü sınıfın sırasına Türk bayrağı ve fotoğrafı koyan arkadaşları sırasına çiçek bıraktı.

Okul Müdürü Eren Çavdaroğlu, Eren’in matematiğinin iyi olmadığını ancak tarih yazdığını belirterek kendisinin asla unutmayacaklarını söyledi. Eren'in Metehan Koç isimli sınıf arkadaşı, Eren ile aynı sınıfta olduklarını dile getirerek, “Eren sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Milli değerlerine bağlı bir arkadaşımızdı. Bayrağını, vatanını, milletini severdi. Zaten bu yolda şehit düştü. Allah ailesine sabır versin. Genellikle Pazartesi günleri Trabzonspor’u konuşurduk” dedi.

Safa Levent isimli arkadaşı ise, Eren ile bir sene boyunca beraber okuduklarını kaydederek “Aynı sıralarda oturduk. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Genellikle spordan bahsederdi. Çok iyi birisiydi. Onun olmayışı kötü bir duygu. Hüzünlüyüz, Allah ailesine sabırlar versin” şeklinde konuştu.

Eren Bülbül'ün Edebiyat öğretmeni Muhammet Ali Kaya da Eren ile bir yıl geçirme şansını bulduğunu vurgulayarak, “Eren akademik yönde kapasitesi az olan bir öğrenciydi. Zaten sınıf tekrarına kalmıştı. Ama bizim ortaöğretim amaçlarımız içinde sadece ders, akademik başarı değil Eren çeşitli yönlerden çok ilkeli bir çocuktu. Olsaydı devam etseydik daha mutlu olurduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şehit Eren Bülbül’ün öğretim gördüğü okula Türk bayrağı ve “Eren Bülbül Maçka Seni Unutmayacak, Tüm Şehitlerimizin mekanı cennet olsun” yazılı Eren’in fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı.