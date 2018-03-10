Şehit Esma'nın annesi: Herkesi uyandırmaya çalışıyorum

Sena el-Biltaci, kızı Esma'yı 2013'teki kanlı baskında şehit vermenin yanı sıra hapiste olan eşi Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed ve oğlu Enes el-Biltaci'yi de uzun süredir göremiyor.

Ülkesinde yaşananların ardından sevdiklerini geride bırakarak İstanbul'a gelmek zorunda kalan El-Biltaci, davası için mücadelesine devam ediyor.

Biltaci yaptığı açıklamada, hedefi ve davası bulunan Mısırlı bir kadın olarak, hayatındaki ilk başarısının oluşturduğu çekirdek ailesi olduğunu söyledi.