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Şehit Esma'nın annesi: Herkesi uyandırmaya çalışıyorum

Mısır'da 2013 yılında Sisi öncülüğünde yapılan kanlı darbede, Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın annesi Sena el-Biltaci, yaşadığı acılara ve olumsuzluklara rağmen Mısırlı birçok kadın gibi davası için mücadelesini sürdürüyor.

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Sena el-Biltaci, kızı Esma'yı 2013'teki kanlı baskında şehit vermenin yanı sıra hapiste olan eşi Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed ve oğlu Enes el-Biltaci'yi de uzun süredir göremiyor.

Ülkesinde yaşananların ardından sevdiklerini geride bırakarak İstanbul'a gelmek zorunda kalan El-Biltaci, davası için mücadelesine devam ediyor.

Biltaci yaptığı açıklamada, hedefi ve davası bulunan Mısırlı bir kadın olarak, hayatındaki ilk başarısının oluşturduğu çekirdek ailesi olduğunu söyledi.

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