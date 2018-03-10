Şehit Esma'nın annesi: Herkesi uyandırmaya çalışıyorum
Mısır'da 2013 yılında Sisi öncülüğünde yapılan kanlı darbede, Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda şehit edilen 17 yaşındaki Esma'nın annesi Sena el-Biltaci, yaşadığı acılara ve olumsuzluklara rağmen Mısırlı birçok kadın gibi davası için mücadelesini sürdürüyor.
- AA
Sena el-Biltaci, kızı Esma'yı 2013'teki kanlı baskında şehit vermenin yanı sıra hapiste olan eşi Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed ve oğlu Enes el-Biltaci'yi de uzun süredir göremiyor.
Ülkesinde yaşananların ardından sevdiklerini geride bırakarak İstanbul'a gelmek zorunda kalan El-Biltaci, davası için mücadelesine devam ediyor.
Biltaci yaptığı açıklamada, hedefi ve davası bulunan Mısırlı bir kadın olarak, hayatındaki ilk başarısının oluşturduğu çekirdek ailesi olduğunu söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.