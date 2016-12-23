Þehit Gökhan Topçu'nun babasýnýn vasiyeti yerine getirildi

Gaziosmanpaþa Belediyesi, Vezneciler’deki bombalý terör saldýrýsýnda þehit olan oðlu Gaziosmanpaþalý Gökhan Topçu’nun ardýndan vefat eden babasý Adnan Topçu’nun vasiyetini yerine getirdi. Açýlýþ törenine Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Çalýþkan, Gaziosmanpaþa Belediye Baþkaný Hasan Tahsin Usta, þehit yakýnlarý ve mahalle sakinleri katýldý.



"BU MÝLLETTÝ ÇIKTIÐI YOLDA KÝMSE ALIKOYAMAYACAK"



Ýnanýyorum ki bu ve bunun gibi eserler bize kahraman bir milletin ferdi olduðunu hatýrlatacaktýr diyen Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Çalýþkan, "Tarih boyunca milletimizin istiklali ve istikbali için bedel ödeyen kahramanlarýmýzý yeni yetiþen nesillerimize örnek olmasý bakýmýndan anlatmak hepimizin en önemli görevlerinden birisidir. Ýnanýyorum ki bu ve bunun gibi eserler bize kahraman bir milletin ferdi olduðunu hatýrlatacak ve ülkemize karþý her türlü hain giriþime karþý mücadele gücümüzü daima diri tutacaktýr. Bu organizasyona katýlacaðýmý þehit Gökhan Topçu'nun babasý Adnan Topçu'ya söz vermiþtim ve geldim. Maalesef üzüntüyle öðrendim ki Adnan Bey hakkýn rahmetine kavuþmuþ. Ben onun gönlünün büyüklüðünü sohbetimizde gördüm. Bu milletti çýktýðý yolda kimse alýkoyamayacak, kimse bizi korkutamayacak ve kimse bizim menzile yürümemizi engelleyemeyecek" dedi.



"GÖRDÜK KÝ VATAN SEVGÝSÝ EVLAT SEVGÝSÝNÝ ÖNÜNE GEÇTÝ"



Baþta 15 Temmuz þehitlerimiz olmak üzere biz tüm þehirlerimizi rahmetle yad ediyoruz diyen Gaziosmanpaþa Belediye Baþkaný Hasan Tahsin Usta, "Bu millet geçmiþte olduðu gibi bugünde þehitlerinin sadece canýný kaybetti, onlarýn ruhunu ilelebet yaþatacaktýr ve asla da unutturmayacaktýr.Veznecilerde hain bir pusu sonucu kaybettiðimiz Gökhan Topçu kardeþimizin anýsýnýn yaþamasý vesilesiyle bu meydanda bir anýt yaptýk. Þehidin babasý Adnan Abimiz evlat sevgisiyle dertlenen biriydi ama gördük ki vatan sevgisi evlat sevgisini önüne geçti. Projenin yapýlmasýna kendisi öncülük etti. Ama bu eseri göremeden kýsa bir süre önce vefat etti.



Þehit Gökhan Topçu'nun kardeþi Gökhay Topçu, "Gaziosmanpaþa halkýna teþekkür ediyorum kardeþimi unutmadýlar kötü hava koþullarýna raðmen yanýmýzda oldular. Unutmayacaðýz biz kimse de þehitlerimizi unutmasýn" dedi.