Şehit güvenlik korucuları Bilgiç ve Gür son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucuları Cevat Bilgiç ve İhsan Gür'ün cenazeleri defnedildi.

Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından şehit Gür'ün naaşı Dorukardı Mahallesi'nde, Cevat Bilgiç'in cenazesi de Onbaşılar Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan şehit korucuların yakınları, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Dağcılar köyü yakınlarında jandarma komando timleri ile operasyon icra eden güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç, PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuş, güvenlik korucusu Murat Bartev yaralanmıştı.