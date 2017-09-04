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Şehit Halil İbrahim Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel'in (21) cenazesi Çatalca'dan son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Gürel için kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürel için Çatalca Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen törene katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra şehit Gürel'in babası Kani Gürel, annesi Aysel Gürel, erkek kardeşi Alihan Gürel ile kız kardeşi Duygu Şeker, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan cenaze töreninde Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinden subay, astsubay ve uzman düzeyinde çok sayıda personel de hazır bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım çelenk gönderdi.

Ulu Cami'nin birçok yerine dev Türk bayrakları asılırken, şehit Gürel için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazı öncesi şehidin babası ve kardeşine taziyelerini iletti.

Gürel'in naaşı cenaze namazının ardından askerlerce omuzlanarak, top arabasına konuldu.

Bir süre top arabasında götürülen naaş, cenaze aracıyla Edirnekapı Şehitliği'ne götürülerek burada toprağa verildi.

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