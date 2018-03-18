Şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen her yaştan vatandaş, Çukurkuyu beldesinde, Halisdemir'in kabrinin bulunduğu şehitlikte Kur-an'ı Kerim okudu, dua etti.

Çalışmak için Ordu'dan Niğde'ye yeni geldiğini belirten Nihat Yavan, AA muhabirine, Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü'nde Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ederek, dua okuduğunu söyledi.

İsa Kale'de güreş müsabakaları için kente geldiğini ifade ederek, günün anısına sporcularla Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiklerini belirtti.

Tarsus'tan ziyarete gelen Yılmaz Aydoğan da şehitlerin hepsinin bu vatan için can verdiğini vurgulayarak, "Biz, şehitlerimizi deniz, kara, hava 15 Temmuz, Afrin şehidi diye ayırmak istemiyoruz. Hepsi bizim şehitlerimiz. Dolayısıyla biz hepsinin ruhuna Fatiha göndermek istedik, onun için buradayız." ifadelerini kullandı.