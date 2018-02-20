Şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir: Bir ölür, bin doğarız

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür, bin doğarız' diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Halisdemir, bugün gazi ve şehit aileleriyle birlikte Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına katıldıklarını belirtti.

Davaları bugüne kadar takip ettiklerini, bundan sonra da takip etmeye devam edeceklerini ifade eden Soner Halisdemir, dün, şehit Halisdemir'in yayınlanan videolarının, Özel Kuvvetler'de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Halisdemir, "Biz vatan uğruna 30 kurşun yiyorsak, bu vatanı 3-5 çapulcuya bırakmayacağımızı hepimiz biliyoruz. İslam sancağını en layıkıyla taşıyan, taşıyabilecek tek millet Türk milleti, biziz. Söz konusu vatan, millet ise 30 kurşun olsa ne yazar, 30 bin kurşun olsa ne yazar." diye konuştu.

Soner Halisdemir, bugünün şehit Halisdemir'in doğum günü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün kahraman şehidimizin 44'üncü doğum günü. Halkımız, milletimiz, tüm İslam alemi aziz şehitlerimize, gazilerimize şehidimizin doğum gününde dualarını eksik etmesinler. Çatı davası olsun, 15 Temmuz davası olsun tüm davalarımızı hep beraber takip edelim."

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinden bugüne kadar dünyaya gelen 63 bin bebeğe Ömer Halis ismi verildiğine işaret eden Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür, bin doğarız' diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi Ahmet Kansız da davaların başından beri takipçisi olduklarını belirterek, davalara vatandaşların ve STK'ların katılımını beklediklerini kaydetti.