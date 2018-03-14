Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ufacık'ın cenazesi defnedildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Akşehir ilçesi Yeni Mahalle'deki baba evine getirilerek "helallik" alındı.

Şehit Ufacık'ın naaşı, daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi. Anne Gülay ve baba Bahattin Ufacık, burada oğullarının tabutuna sarılarak, şehidin fotoğrafını öptü.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, baba Bahattin Ufacık'a taziyelerini iletti.

Şehidin cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın kıldırdığı namazın ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.