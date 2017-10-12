Şehit korucu Bartev son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Murat Bartev'in cenazesi, toprağa verildi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Diyarbakır'a getirilen Şehit Bartev'in naaşı, Onbaşılar Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasından sonra aile mezarlığında kılınan namazın ardından şehidin cenazesi toprağa verildi.

Kürtçe ağıtlar yakan Bartev'in yakınlarından bazıları ayakta güçlükle durdu.

Cenaze törenine katılan vatandaşlar, "kahrolsun PKK" sloganları attı.

Silvan'ın Dağcılar köyü mülki sınırları yakınlarında 7 Ekim'de jandarma komando timleri ile operasyon icra eden güvenlik korucusu İhsan Gür'ün, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıya temas etmesi sonucu patlama meydana gelmiş, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç olay yerinde şehit olmuş, Bartev ise yaralanmıştı.

Bartev, Diyarbakır'dan sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.