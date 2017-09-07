Şehit korucu çocukları için kampanya

Terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde hizmet veren; şehit, gazi ve güvenlik korucularının, zor şartlar altında okutmaya çalıştığı çocuklarına yardımcı olmak için başlatılan yardım kampanyasıyla, ailesinden uzakta eğitim gören öğrencilere moral ve motivasyon kaynağı olmak hedefleniyor. Bu amaçla Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell hatlardan SEHIT yazıp 3912’ye gönderilen her kısa mesajla kampanyaya 10 TL, veya kampanya için bir yıl süreli açılan Ziraat Bankası Başkent Şubesi TR 6300 0100 1683 6573 5757 5009 nolu kampanya hesabına doğrudan bağışta bulunulabiliyor. Konfederasyon, kampanya bitiminde elde edilen gelirle başvuru yapan en az 5 bin öğrenciye burs verecek, kampanyadan elde edilen gelir miktarı ve nereye harcandığı konusunda kamuoyunu bilgilendirecek.