Şehit korucuların yakınları terör örgütü PKK'yı lanetledi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan 2 güvenlik korucusunun yakınları, terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı.

Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda güvenlik korucuları Cemal Budak ve amcasının oğlu Yunus Budak'ın şehit olmasının ardından aileleri, il merkezine bağlı Çatalipaşa köyünde taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Yunus Budak'ın ağabeyi Behzat Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 kardeş olduklarını söyledi.

Terörden çok çektiklerini ifade eden Budak, teröristlerin 1993 yılında köye yaptığı baskında köyden 3 kişiyi şehit ettiğini, 7 evi de yaktığını dile getirdi.

Amcasının oğlu olan şehit Cemal Budak'ın 1995 yılında çobanlık yaparken teröristlerce kaçırıldığını anlatan Budak, "Cemal Budak çobanlık yaparken 4 arkadaşıyla teröristlerce kaçırıldı, 25 gün sonra bir şekilde terörü atlatarak kaçıp kurtuldular ama ne yazık ki bu sefer kurtulamadı, mekanı cennet olsun. Vatanımız ve devletimiz sağ olsun." dedi.

Köy muhtarı olan Cemal Budak ile Yunus Budak'ın köye katkı sağladıklarını anlatan Behzat Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit olan kardeşim ve amcamın oğlu Cemal Budak'ın bu köye katkıları çok. Arkamda gördüğünüz taziye evinin yüzde 80 masrafını Cemal Budak üstlendi. Bir nevi terör düşmanıydılar. Cemal Budak sürekli terörün peşinde gezerdi 'Ben bu vatanı Allah'ın izniyle ya kurtaracağım ya da gideceğim' diyordu. Kardeşim Yunus'a da 'Gitme biz Kayseri'de oturuyoruz, evimiz burada. Burada bir işe gir hayatımızı sürdürürüz.' dedim. Yunus ise 'abi ben gideceğim, korucu olacağım' diyordu. Buraların terörden temizlenmesini istiyorum."

Amcasının oğlunu kurtarmak isterken şehit düşmüş

Budak, teröristlerce açılan ilk ateşin Cemal'e geldiğini, kardeşi Yunus'un da amcasının oğlu ve silah arkadaşı Cemal'i kurtarmak için kayanın dibinden çıkıp üzerine atladığı sırada şehit düştüğünü öğrendiklerini söyledi.

Behzat Budak, "Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Devletimiz, vatanımız ve komutanlarımız sağ olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

"Şehit olmaya her zaman hazırız"

Dağ, 1993 yılında köyün boşaltılması sebebiyle Kayseri'ye yerleştiklerini ve bazı akrabalarının daha sonra köye geri döndüğünü anlatarak, "Bunlar (teröristler) İsrail ve Amerika'nın uşağıdır, Kürtleri kandırıyorlar." dedi.

Kardeşin kardeşe düşman edilmek istendiğine vurgu yapan Dağ, "Kürtler üzerinden oyun oynuyorlar, birbirimizi kırdırmaya çalışıyorlar. Kur'anımızı ne kadar seviyorsak, bu toprağı, bu bayrağı o kadar seviyoruz. Şehit olmaya her zaman hazırız. Ben ve 5 çocuğum da devletimiz, vatanımız, bayrağımız, dinimiz ve namusumuz için her zaman şehit olmaya hazırız. Ben ve 5 çocuğum da vatanıma feda olsun." diye konuştu.