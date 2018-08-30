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Şanlıurfa'da özel bir öğretim kursunun şehit Halisdemir'in üzerinden reklam yapması büyük tepki topladı

Şanlıurfa'da bir özel öğretim kursunun reklam panosu sosyal medyaya düştü. 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in üzerinden reklam yapmaya çalışan kurs yetkilileri, şehidin adı ve soyadını da yanlış yazdı.

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Şanlıurfa'da reklam panolarına asılan bir afiş sosyal medyada olay oldu. Prestij Özel Öğretim Kursu tarafından hazırlanan reklam afişinde Şehit Ömer Halisdemir'in ismi ve fotoğrafı kullanıldı. Şehit Halisdemir'i reklam malzemesi yapan kurs yetkilileri, şehidin adı ve soyadını da yanlış yazdı. "Ömer Halis Demir" şeklinde yazılan isim ve soyadının yanına "Herkes mezun olabilir sen kahraman ol" sloganı eklendi.

Şehit Ömer Halisdemir'in ismini bile doğru yazamayan kurs yetkilileri, reklam malzemesi yapmaktan kaçınmadı. Twitter'da paylaşılan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

 
 
(Yeni Şafak)

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