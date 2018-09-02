Şehit Ömer Halisdemir'in adı ve fotoğrafıyla tantuni satışı büyük tepki çekti

Merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir özel olarak dizayn edilen kamyonette, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ve ismini kullanarak yöresel tantuni satıldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile 'Halis Tantuni' adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahale etti. Ekipler, üzerinde 'Halis Tantuni' yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Satış yapılan kamyonete de el konuldu.

Tepki üzerine olay yerinden ayrılan ve adını açıklamayan seyyar satıcı, "Bunu milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu" dedi.

ŞANLIURFA'DA BİR KURS REKLAM AFİŞİNDE KULLANMIŞTI

Öte yandan kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı Şanlıurfa'da özel bir eğitim kurumunun reklam afişinde kullanılmış, tepki üzerine afiş kaldırılmıştı. Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, ağabeyinin fotoğrafının reklam afişinde kullanılmasına tepki gösterip, yasal işlem yapılacağını bildirmişti.