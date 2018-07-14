Şehit Ömer Kızılkaya'nın babası: Hainler bilsin ki her an hepimiz hazırız

Burdur'un Tefenni ilçesinde yaşayan şehit Piyade Komando Çavuş Ömer Kızılkaya'nın anne ve babasına, oğullarının şehit olduğu 1998 yılındaki saldırının faili terörist Sefer Açar'ın etkisiz hale getirildiği haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Tefenni Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Başpınar köyünde yaşayan şehit babası 71 yaşındaki Halil ve annesi 64 yaşındaki Zeynep Kızılkaya'yı ziyaret ederek, Akça'nın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Kızılkaya çifti, haberi aldıktan sonra şehidin kabrine giderek, dua etti.

Baba Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açar'ın ölüm haberini aldığına çok sevindiğini söyledi. Oğlunun kanının yerde kalmadığını belirten Kızılkaya, "Haberi alınca çok sevindik ancak geçen 20 yılda yaşadıklarımız tekrardan canlandığı için de üzüldük. Bizim evladımız geri gelmeyecek ama o teröristten de ülkemiz kurtulmuş oldu." dedi.

"Vatanımızı kimseye vermeyiz bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Son yıllarda teröre karşı yapılan operasyonlardan dolayı memnuniyet duyduğunu anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Teröristler iyi takip ediliyor. Yuvalarına giriliyor. Teröristin üzerinden çıkan o para olmasaydı saldırıyı onun yaptığı belki de belirlenemezdi. Bu operasyonları yapan, takip eden başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, subaylarımıza, ordumuza teşekkür ederiz. Hainler bilsin ki her an hepimiz hazırız. Bize ne zaman görev düşerse biz hazırız. Onlardan hiç bir zaman çekinmeyiz. Vatanımızı kimseye vermeyiz bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Cumhurbaşkanımıza bizi bu kadar sevindirdiği için teşekkür ederiz"

Anne Zeynep Kızılkaya ise "Cumhurbaşkanımıza bizi bu kadar sevindirdiği için teşekkür ederiz, içimizdeki hainleri kuruttu. Türkiye bir hainden daha kurtuldu. 'Orada çatışma çıktı onlar da ölmüştür' diyorlardı. Bu zamana kadar yaşadığını tahmin etmedim. Kim bilir daha nice anaları böyle yaktılar. Bu kişin öldürüldüğünü duydum ancak yine de içim kin nefret dolu." ifadelerini kullandı.