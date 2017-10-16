Şehit Özsoy’un babası Çetin: Bu mezar taşında oynama varsa 160 bin kişinin önünde bileklerimi keserim

Şehit polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un babası Süleyman Çetin, damadı Cumhur Özsoy'un bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada şehit eşinin mezar taşında kızlık soy adının haberi olmadan değiştirildiğini ileri sürmüştü.

Şehit polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un babası Süleyman Çetin, damadı Cumhur Özsoy’un bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamaları yalandı. Damadının yapılan mezar taşında kızlık soyadının yazılacağından haberi vardı. Dedi.

“Kızımın kızlık soy adının taşta olmasını istedim”

Şehit kızı Nefise Çetin Özsoy’un mezarı başında konuşan Süleyman Çetin, “Kızımın mezar taşında bulunan soy adında oynama yapılmadı. Soy adını taşa Nefis Çetin Özsoy olarak yazdırdım taşa. Önce emniyet yaptıracaktı mezar taşını sonra Özel İdareye verildi denildi. Ben dilekçemi verdim hepsi mevcut orada. Mühendislerle geldik mezarı yaptırdık. Ben çok büyük ricada bulundum onlardan. Ben şehidin babası olarak kızımın kızlık soy adının taşta olmasını istedim. Beni kırmadılar ve isteğimi yerine getirdiler. Ben onay aldıktan sonra yaptırdım bu mezarı” dedi.

“Ne varmış Çetin soy isminde”

Şehit Nefise Çetin Özsoy’un mezarına kızlık soy adının mezar yapılmadan önce tüm izinlerin alınarak kızlık soy adının yazıldığını kaydeden Süleyman Çetin, “Bu taşta oynama, sonradan taktırma varsa bileklerimi keserim. 160 bin kişilik Edirne’nin önünde, Atatürk Anıtı’nın önünde. Taş nasılsa öyle konuldu mezara. Herkesin haberi var taştan. Maddi manevi kimseden bir şey istemiyorum. Demek ki Çetin soy ismi sorun olmuş. Ne varmış Çetin soy isminde. O canım ciğerim benim. Benim babalık hakkım Çetin soy adını mezar taşına yazdırmam. Benim ne kadar mezara saygım varsa torunuma da o kadar saygım var. Annesinin ve babasının soy adını mezarda görmesi lazım” diye konuştu.

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