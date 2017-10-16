Şehit Özsoy’un babası Çetin: Bu mezar taşında oynama varsa 160 bin kişinin önünde bileklerimi keserim
2016 yılında Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un babası Süleyman Çetin, “Ben şehidin babası olarak kızımın kızlık soy adının mezar taşında olmasını istedim. Benim babalık hakkım Çetin soy adını mezar taşına yazdırmak” dedi.
- İHA
Şehit polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un babası Süleyman Çetin, damadı Cumhur Özsoy'un bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada şehit eşinin mezar taşında kızlık soy adının haberi olmadan değiştirildiğini ileri sürmüştü.
Şehit polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un babası Süleyman Çetin, damadı Cumhur Özsoy’un bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamaları yalandı. Damadının yapılan mezar taşında kızlık soyadının yazılacağından haberi vardı. Dedi.
“Kızımın kızlık soy adının taşta olmasını istedim”
Şehit kızı Nefise Çetin Özsoy’un mezarı başında konuşan Süleyman Çetin, “Kızımın mezar taşında bulunan soy adında oynama yapılmadı. Soy adını taşa Nefis Çetin Özsoy olarak yazdırdım taşa. Önce emniyet yaptıracaktı mezar taşını sonra Özel İdareye verildi denildi. Ben dilekçemi verdim hepsi mevcut orada. Mühendislerle geldik mezarı yaptırdık. Ben çok büyük ricada bulundum onlardan. Ben şehidin babası olarak kızımın kızlık soy adının taşta olmasını istedim. Beni kırmadılar ve isteğimi yerine getirdiler. Ben onay aldıktan sonra yaptırdım bu mezarı” dedi.
“Ne varmış Çetin soy isminde”
Şehit Nefise Çetin Özsoy’un mezarına kızlık soy adının mezar yapılmadan önce tüm izinlerin alınarak kızlık soy adının yazıldığını kaydeden Süleyman Çetin, “Bu taşta oynama, sonradan taktırma varsa bileklerimi keserim. 160 bin kişilik Edirne’nin önünde, Atatürk Anıtı’nın önünde. Taş nasılsa öyle konuldu mezara. Herkesin haberi var taştan. Maddi manevi kimseden bir şey istemiyorum. Demek ki Çetin soy ismi sorun olmuş. Ne varmış Çetin soy isminde. O canım ciğerim benim. Benim babalık hakkım Çetin soy adını mezar taşına yazdırmam. Benim ne kadar mezara saygım varsa torunuma da o kadar saygım var. Annesinin ve babasının soy adını mezarda görmesi lazım” diye konuştu.
Edirne Valisi Günay Özdemir’den şehit Nefise Çetin Özsoy açıklaması
"Şehidin kızlık soyadının ekklenmesini ailesi istedi"
Vali Özdemir yazılı açıklamasında, Belediye Meclisinin şehit polis memuru Nefise Çetin Özsoy’un gerekçeler doğrultusunda mezar taşı ve sokağa verilecek ismin “Şehit Polis Memuru Nefise Çetin Özsoy” olarak düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi.
Vali Özdemir son olarak şu ifadelere yer verdi: “Şehit Polis Memuru 11/02/1984 tarihinde Edirne ili Uzunköprü ilçesinde doğmuş, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini ilimizde tamamlamıştır. Polis memuru olarak göreve başlamasından sonra görevi gereği ailesinin yanından ve ilimizden ayrılmıştır. Kendisi Gazi Polis Memuru Cumhur Özsoy ile evlenmiş, terör saldırısı sonrasında şehit olmuş ve naaşı ailesi ile eşinin ortak kararı sonrasında ilimize getirilerek 10/06/2016 günü Lalapaşa yolu üzerinde bulunan Yenişehir Mezarlığına defnedilmiştir. Şehit polis memurunun ailesi, dilekçe ile ilgili makamlara müracaatta bulunarak, kızları Nefise Özsoy’un kızlık soy isminin de mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesini talep etmiştir. Bu talep sonrası yapılan değerlendirmede evlendikten sonra aldığı soy isim ile Edirne’deki çevresi, arkadaşları ve kamuoyu tarafından bilinmesi için evlenmeden önceki soyadının da mezar taşına ve ikametlerinin önünden geçen sokağa eklenmesinin uygun olacağı görülmüştür. Bu gerekçeler göz önünde bulundurularak konu uygun görüşle Edirne Belediyesine gönderilmiş, Belediye Meclisi bu gerekçeler doğrultusunda mezar taşı ve sokağa verilecek ismin “Şehit Polis Memuru Nefise Çetin Özsoy” olarak düzenlenmesine karar verilmiştir”.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.