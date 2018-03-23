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Şehit pilot Boy son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Boy'un cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin naaşı, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Büyük Cami'ye getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Boy'un cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

 

Cenaze törenine şehidin eşi Çağla, babası Ramazan, annesi Güllü ve astsubay ağabeyi Levent Boy'un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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