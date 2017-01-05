Şehit polis Fethi Sekin'in adı yaşatılacak
İzmir'de, adliye yakınlarında düzenlenen alçak saldırıda teröristlerle son mermisine kadar çatışarak büyük bir faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in adı kentte yaşatılacak.
İzmir Adliyesi yakınlarında teröristlerce bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 polis ile 1 adliye memuru şehit oldu.
Şehit polis Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve adliyeye girmelerini engelleyen şehit polis, daha büyük bir saldırıyı önledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter'dan şehit polisin fotoğrafını paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman polisimizin adını yaşatacağız."
Kahraman polisimizin adını yaşatacağız #FethiSekin pic.twitter.com/pHeaaAVCVu— Aziz Kocaoğlu (@bskazizkocaoglu) 5 Ocak 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.