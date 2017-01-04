Þehit polis memuru Özdemir son yolculuðuna uðurlandý

Aydýn'ýn Nazilli ilçesinde, þüpheli bir aracý durdurmak isteyen polis aracýnýn tankerle çarpýþmasý sonucu þehit olan polis memurlarý Hasan Özdemir (45) ve Yener Arslan'ýn (47) naaþý, hastane morgundan alýnarak Nazilli Emniyet Müdürlüðüne getirildi.

Saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan þehit Özdemir ve Arslan'ýn öz geçmiþleri okundu.

Aydýn Emniyet Müdürü Rahmi Baþtuð, çok üzgün olduklarýný belirterek, þehit mesai arkadaþlarýna Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ise baþsaðlýðý diledi.

"Ben de polis olacaðým"

Törene, þehit babasýnýn üniformasýyla katýlan üniversite öðrencisi Ogün Ali Özdemir, "Bak baba gör, senin üniformaný giyip geldim. Bu üniforma en çok sana yakýþýyordu. Aslan babam, yakýþýklý babam kalk oðluna sarýl. Ben onun töreninde mi giyecektim bu kýyafeti. Babam bu bayrak için þehit oldu. Þimdi o bayraða sarýlý gidiyor. Vatan sað olsun. Ben de senin yolundan geleceðim, polis olacaðým." diye gözyaþý döktü.

Þehit Yener Arslan'ýn eþi Emine Arslan ise kendisine baþsaðlýðý dileyen Vali Ömer Faruk Koçak'a, "Gitti eþim... Beni 2 çocuðumla baþ baþa býrakarak gitti." dedi.

Buradaki törenin ardýndan Özdemir'in naaþý Merkez Koca Camisi'ne getirildi. Þehidin kardeþi Onur Duman Özdemir, aðabeyinin tabutuna Fenerbahçe bayraðý býraktý.

Özdemir'in naaþý, cenaze namazýnýn ardýndan Eðriboyun Mezarlýðýnda topraða verildi.

Þehit Yener'in cenazesi ise memleketi Gaziantep'e gönderildi.