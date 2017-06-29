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PÖH şehidimiz Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriye kalan görüntüler

Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan PÖH Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriye atış talimleri görüntüleri kaldı.

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Hakkari'de dün gece PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Karamanlı Özel Harekat Polisi şehit olmuştu.

KAHRAMAN PÖH BİR ŞERİT MERMİYİ SARSMADAN BOŞALTTI

Özel Harekat Polisi Dündar'dan geriye ise sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı. Paylaşılan görüntülerde Dündar'ın atış talimleri yer alıyor.  

 

 

 

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