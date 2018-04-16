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Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edildiği saldırının zanlısı duruşmada kendini yaktı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu, kendini ateşe verdi.

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Mardin’de, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesiyle ilgili görülen davada tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, üzerine sıvı bir madde döküp kendini ateşe verdi. Görevlilerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mesutoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişin açılan davanın görülmesine devam edildi. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma, sanık ifadelerinin alınmasıyla başladı. Sanıklar arasında bulunan ve Siverek F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Şerif Mesutoğlu, SEBGİS ile bağlandığı mahkeme salonunda ifade vermeden önce odada yalnız kalma talebinde bulundu.

SIVI BİR MADDE DÖKÜP YAKTI

Mahkemenin kabul etmesinin ardından odada yalnız bırakılan Mesutoğlu, üzerine sıvı bir madde döküp kendini ateşe verdi. Kıyafetleri yanan Mesutoğlu’na görevliler müdahale etti. İnfaz koruma memurlarının müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Mesutoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 15 dakika ara verildikten sonra görülmeye devam edilen duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. 

 

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