Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ölümünün 3. yılında anıldı

Kiraz'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Atrium alanında düzenlenen törene, şehidin babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hakim savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bakan Gül, 3 yıl önce burada, hain kalleş saldırı sonucu hayatını adaletin tesisi ve ülkenin birliği, beraberliği için adamış büyük bir insanı hakka uğurladıklarını söyledi.

Bu olayın bütün faillerinin yargı önünde hesap vermesi için büyük bir titizlikle çalışıldığını anlatan Gül, bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

Gül, son 5 yıldır yoğun bir şekilde Türkiye'ye yönelik terör hadiselerinin artırıldığını gördüklerine dikkati çekerek, "Adına FETÖ, YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim, bu proje, terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı, vatanımızın birliğini, devletimizin bekasını tehdit eden bu örgütlere karşı devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

Bu coğrafyada binlerce yıldır hainlerin ve her türlü terör örgütlerinin cirit attığını anlatan Bakan Gül, "Ama ay-yıldızlı bayrağımızı, bağımsızlığımızı bu örgütler asla ortadan kaldıramamışlardır. Milletimizin büyüklüğü, terör örgütlerinin alçaklığı arasında gerçekten sonsuz bir mesafe vardır. Milletimizin ve devletimizin büyüklüğü, bu alçak terör örgütlerini elbette dize getirecektir." dedi.

Gül, "Adalet mülkün temelidir" ifadesine vurgu yaparak, adaleti hedef almanın, devleti ve milleti hedef almak olduğunu ifade etti.

Bu nedenle adaletin müstesna değer ve ortak paydaları olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Görevini yapan kamu görevlilerinin, özellikle de hakim, savcıların hedef gösterilmesinin hangi amaca matuf olursa olsun mazur görülecek hiçbir yanı olmadığını da bu vesileyle ifade etmek isterim. Bugün Türk yargısı, Türk milleti adına mücadele verirken kafasına silah dayayarak da her türlü haksız ithamlarda bulunarak da yargı mensuplarımızı lekelemek gerçekten hiç kimseye fayda vermeyeceği gibi adaletin tecellisi için büyük fedakarlık yapan yargı mensuplarımıza da çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bu nedenle Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizi, bugün de şehitlerimiz var, ülkemizin birliği, bekası için hayatını bu cennet vatana seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. "

- "Cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı"

Kiraz'ın şehadetinden sonra kullanılan dile bakıldığında, bir savcıya, bir cana yapılan saldırı karşısında nasıl ideolojik bir dil kullanıldığını, gerek medyada, gerek farklı yerlerde üzülerek gördüklerini anımsatan Bakan Gül, "Elbette herkes kendisine yakışanı, adalet de hak edene hak ettiğini vermenin bir uğraşısıdır. Adeta cinayeti meşru gösterme işgüzarlığı, gafleti ve aymazlığını büyük bir üzüntüyle takip ettik." dedi.

Bakan Abdülhamit Gül, 15 Temmuz sürecinde de yine adliyelerin, yargı mensuplarının, Türkiye'nin bekası ve ülkenin dirliği, birliği için büyük bir fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Ben bu vesileyle hem Afrin'de hem Doğu, Güneydoğu'da ülkemizde vatanın bekası için canını veren bütün Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize, yargı mensuplarımıza, adliye çalışanlarımıza ve bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ı da minnetle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Vatana göz dikenlere ve maşalarına fırsat vermeyeceğiz"

İstanbul Valisi Vasip Şahin de 31 Mart 2015 tarihinin gönüllerinin en çok yorulduğu günlerden biri olduğunu anlatarak, o gün burada adalet tarihinin belki hiç görmediği, bundan sonra da görmeyi temenni etmedikleri acı bir gün yaşandığını söyledi.

Aynı eğitimden geçmiş, hukuk eğitimi almış ve insan öldürmenin, bir devlete karşı gelmenin ne demek olduğunu bilmesi gereken o zehirlenmiş kafaların o gün bir kahraman savcıyı çekip aldığını belirten Şahin, "Ama inanıyoruz ki Türk milleti ve Türk yargısı, bu olaydan büyük bir hız, büyük bir ivme kazanarak yoluna adaleti sağlamak, tahakkuk ettirme ve dağıtma görevine daha bir bilinçle ve keskinlikle devam eder. " diye konuştu.

Şahin, idaresiyle, yargısıyla, yasamasıyla birlik içindeki bir millet ve devlet olarak bundan sonra da vatana ve ülkeye göz dikenlere ve onların maşalarına fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

- "Kiraz, al kanla boyanmış şanlı hilalin kucakladığı yıldızdır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında, vazifesi başındayken terör örgütü mensupları tarafından rehin alınarak şehit edildiğini söyledi.

Bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili hemen soruşturma başlatıldığını anlatan Fidan, eylem talimatını veren yabancı ülkedeki örgüt elebaşılarının tespit edildiğini ve haklarında kırmızı bülten çıkartılarak iade süreçlerinin başlatıldığını vurguladı.

Fidan, eylemde kullanılan silahı temin eden ve eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarını eylem öncesi saklayan şüphelilerin de tespit edildiğini ve tutuklandığını anımsatarak, eylemde kullanılan silahı temine yönelik aracılık eden şüphelinin de yakalandığını söyledi.

Başsavcı Fidan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkesimden, her görüşten, herkesin ortak kanaati odur ki Şehit Mehmet Selim Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakim ve savcılarının mütebessim, aydınlık ve güler yüzüdür. Şehit Mehmet Selim Kiraz, mazlum ve masum Anadolu insanının adalet ve merhamet dolu yüreğidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, emperyalizmin ürettiği taşeron terör örgütleri ve işbirlikçilerinin karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklali ve istikbalidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, katiller tarafından başına silah dayandığında dahi verdikleri suya tenezzül etmeyen kahraman Türk milletinin yiğit evladıdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, al kanla boyanmış şanlı hilalin kucakladığı yıldızdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, kaleminden kan damlayan katil aklayıcısı, sözde aydınların utancıdır, karanlık vicdanlarında azaptır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, Anadolu türkülerinde yankılanan ezgi, ozanların dilinde ağıt, evliyaların dilinde dua, yükselen ezanların ruhundaki namedir."

Konuşmaların ardından Bakan Gül, şehidin babası Hakkı Kiraz ile diğer katılımcılar, Kiraz'ın şehit edildiği makam odasına geçerek burada dualar okuyup şehidin masasına karanfil bıraktı.

Şehit savcı Kiraz mezarı başında anıldı