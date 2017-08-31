Şehit savcının eşi: İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim

21 Eylül 2012’de Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lıların düzenlediği silahlı saldırıda başından tek kurşunla vurularak ağır yaralanan Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Murat Uzun’un eşi Cihan Uzun ile çocukları Emir Kaan Uzun (9) ve Hakan Murat Uzun (6), 5 yıldır başsavcı Murat Uzun’un katilinin yakalanma haberini bekliyorlardı. Uzun’un katili Azad kod adlı Gürbüz Topçu’nun Kahramanmaraş’ta BTÖ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildiği haberi yetkililer tarafından aileye verildi.

Haberi alan ve Kurban Bayramı arefesinde çocuklarıyla birlikte eşi Şehit Başsavcı Murat Uzun’un kabrini ziyarete gide Cihan Uzun, 5 yıldır ilk kez şehit eşinin kabrinden mahcup ayrılmayacağını söyledi. Cihan Uzun ayrıca Şehit Başsavcı Murat Uzun’un meslektaşlarının eşine göz aydınlığı için gönderdikleri çiçeği eşinin kabrine bıraktı.

"İlk defa bayram tadında bayram yapacağım"

İlk kez eşinin kabri başında huzurlu olduğunu belirten Cihan Uzun, "İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim. Bugün içim rahat ve huzurluyum. Bugün omuzlarımdaki yükten hafiflemiş olarak buraya geldim. Eşimin meslektaşları bana göz aydınlığı için gönderdiği çiçeği eşime getirdim. Kabir başında hainlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama hak ettiği cezayı mutlaka alacaktır. Eşimin meslektaşlarının göndermiş olduğu vefa ve üstün çalışma sonuçlandı. Onlar eşime karşı vefa olarak düşündükleri çalışmaları gerçekleştirdiler. ‘Senin ve çocukların için yapılması gerekeni yaptık’ dediler bana. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti. Eşimle, bu beş yılı konuşmaya onunla dertleşmeye geldim. Umarım bundan sonra arefe ve bayramlarımız bu tat da geçer. İlk defa bayram tadında bayram yapacağım Allah’ın izniyle" diye konuştu.