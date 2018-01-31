Şehit TEDAŞ çalışanının babası: Allah askerlerimize kuvvet versin

'BAKAN ALBAYRAK İLGİLENDİ'

Şehidin abisi Mehmet Elitaş, 8 kardeşli bir ailenin ferdi olan kardeşi Şahin'in de kendileri gibi yokluklar içerisinde büyüdüğünü ifade ederek, "Annemiz maydanoz, tere satarak bizleri büyüttü. Babamızın hiç sabit bir işi olmadı. Temennimiz şimdi onun yavruları yokluk çekmesin. Biz okuyamadık, kardeşimin yetimleri okusun" dedi. AFAD tarafından sınırın sıfır noktasına kurulan çadırlarda elektrik tesisatı çalışması yaparken PYD/YPG tarafından atılan füzenin çadırkente isabet etmesi sonucu şehit olan Elitaş'ın babası Bostan Elitaş, şu ana kadar başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olmak üzere yetkililerin çocuklarla yakından ilgilendiklerini söyleyerek "Enerji Bakanımız Berat Albayrak taziyemize geldiğinde torunlarım için gerekenlerin yapılacağını söyledi. Tek dileğimiz oğlumun yetimlerine iyi bir hayat sunulması için gerekenlerin yapılmasıdır. Allah bu teröristleri temizlemeye uğraşan Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin. Bayrağımız dalgalansın, ezanımız okunsun, Allah bizleri, din kardeşlerimizi, hükümetimizi korusun" dedi.

Kaynak: SABAH