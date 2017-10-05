Şehit Tümgeneral Aydın’ın ismi memleketi Tokat’ta yaşatılacak

Tokat Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında belediye sosyal tesislerinde yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda ülke savunmasında canlarını feda eden Tokatlı şehitlerin isimlerinin yaşatılması için kentteki çeşitli sokak ve parklara verilmesi kararı alındı. Şehit Hüseyin Kısa, Mehmet Güder, Erkan Yiğit, Erdem Diker, Ferhat Koç, Birol Yavuz, Ferhad Kaya, Salih Tortum, İzzettin Ağca, Kürşat İnan, Dursun Yöntem’in isimleri park ve caddeleri verildi. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın ismi Geksi Bulvarı’na verilirken, Siirt’te düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın isminin Perakende Mahallesinde yapılacak olan spor kompleksini verilmesi komisyonca uygun görüldü.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediye meclis toplantısında alınan kararlar neticesinde şehitlerin isimlerinin kentteki park ve sokaklarda yaşatmayı arzu ettiklerini ifade ederek,"Vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin manevi şahsiyetini, şehitler diyarı Tokat’ımızda yaşatmayı düşündük. Bu anlamda AK Parti ve MHP belediye meclisi üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.