Şehit uzman çavuş Kenan Dalkılıç, memleketi Balıkesir'de yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın na'şı Karabük'te düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na, oradan da kara yolu ile İvrindi'nin Soğanbükü Mahallesi'ne getirildi. Vali Ersin Yazıcı ve İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Dalkılıç'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek sabırlar diledi. Şehit uzman çavuş, kılınan cenaze namazının ardından Soğanbükü Kabristanı'na defnedildi. Vali Yazıcı ile Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy defin işlemlerinin ardından şehit babasına ve eşine Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Cenaze sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, devletin en tepesinden en alttaki görevlisine kadar yet vücut halinde çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Tek olacağız, birlikte olacağız, yolumuza devam edeceğiz. Kimse de bizi yolumuzdan döndüremeyecek.Tek bir yürek, tek bir nefes olacağız. Bu vesileyle başta şehidimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Şehidin babası Hakkı ve annesi Melahat Dalkılıç cenaze boyunca taziyeleri kabul etti.