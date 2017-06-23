ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit Uzman Çavuş Tiken'in inşaat halindeki evini belediye tamamlayacak

Hakkari'inn Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken'in, Ordu'nun Çatalpınar İlçesi'ndeki inşaat halindeki yarım kalan evini Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya ve beraberindekilerle birlikte, geçen 17 Haziran'da Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Tiken'in Çatalpınar İlçesi'ne bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. 
 
Şehit babası Alaattin Tiken'in de rızasını ve onayını alan Başkan Enver Yılmaz, şehidin babasının evininin üstüne başlattığı yarım kalan inşaat halindeki evini inceleyerek, tamamlanması için ilgili birimlere talimat verdi.
 
Yılmaz, evin eşyasının da karşılanacağını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA