Şehit Uzman Çavuş Tiken'in inşaat halindeki evini belediye tamamlayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya ve beraberindekilerle birlikte, geçen 17 Haziran'da Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Tiken'in Çatalpınar İlçesi'ne bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Şehit babası Alaattin Tiken'in de rızasını ve onayını alan Başkan Enver Yılmaz, şehidin babasının evininin üstüne başlattığı yarım kalan inşaat halindeki evini inceleyerek, tamamlanması için ilgili birimlere talimat verdi.

Yılmaz, evin eşyasının da karşılanacağını belirtti.