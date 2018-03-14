Şehit Uzman Çavuş Uysal, son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 24 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın cenazesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla getirildiği Gazipaşa Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Uysal'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Alanya ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Gürses Camisi'ne yakın Küçükhasbahçe Mahallesi 611'inci Cadde'de kurulan alana konuldu.

Cenaze törenine, şehidin babası Mustafa ile annesi Gülsüm Uysal'ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Sena Nur Çelik, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin 4 yaşındaki kızı Ada, törene askeri üniformayla geldi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbir getiren binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.

Şehidin naaşı, Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.