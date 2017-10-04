Askerlerimizi şehit eden PKK'lı teröristler vadide kıstırıldı

Edinilen bilgiye göre 1 Ekim günü Şırnak-Cizre karayolunda yapımı süren tünel inşaatı güvenliğini sağlayan asker ve koruculara bir grup terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda açılan ilk ateşte Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal, ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olmuş ve 1 uzman çavuş, 3 güvenlik korucusu olmak üzere 4 güvenlik görevlisi ise yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan teröristlere yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Teröristlerin izlerini süren güvenlik kuvvetleri bölgeyi daraltarak çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Teröristlerin kaçış güzergahlarını ablukaya alan güvenlik kuvvetleri hain saldırının failleri olan bir grup teröristi Şırnak ile Cizre arasında bulunan bir vadide kıstırdı. Vadide kıstırılan teröristler verilen koordinatlar üzerine bölgeye gelen ATAK helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Teröristlerin helikopter tarafından ateş altına alınması ise saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Ateş altına alınan teröristlerin bulunduğu bölgede arama tarama çalışmaları başlatılırken, çalışmaların ardından kaç teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanacağı belirtildi.