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Şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacak

Subay Eğitim Merkezi ve Astsubay Eğitim Merkezi için başvuruda bulunan şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı.

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) için başvuruda bulunan şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmamasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, SUEM ve ASEM için müracaat eden adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda alınacak sınav ücretleri Başkanlık Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak.
 
SUEM ve ASEM sınavlarına başvurularda şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmayacak.
 
Söz konusu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.

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