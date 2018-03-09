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Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama kurası çekildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 474 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası gerçekleştirildi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 474 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası çekildi.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Personel Başkanlığındaki atama kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.
 
İstihdam hakkı sahibinden 73'ünün öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak, mühendis, sosyolog, grafiker, hemşire, programcı, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 163'ünün memur unvanlı kadrolara, 224'ünün hizmetli unvanlı kadrolara, 14 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri yapıldı.
 
Atama teklifleri, e-uygulama sistemi üzerinden, personel talep eden 56 kamu kurum ve kuruluşuna gönderildi.
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla "www.dpb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
 
Atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak, istihdam hakkı sahipleri, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarının ardından kendilerine tebliğde bulunmasını bekleyecek.

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