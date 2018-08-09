Şehit yakınları ve gazilerden Başkan Erdoğan'ın çağrısına destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yastık altındaki döviz ve altınlarınızı çıkarın" çağrısına uyan Tüm Şehit Yakınları ve Gazileri Platformu üyeleri, ekonomiye katkı vermek ve farkındalık oluşturmak için döviz ve altınlarını bozdurdu.

Ulus semtindeki bir kuyumcu dükkanı önünde toplanan platform üyeleri, ABD'nin dolar üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istediğini belirterek, vatandaşların bu süreçte devletin yanında durması gerektiğini söyledi.

Grup adına açıklama yapan Tüm Şehit Yakınları ve Gazileri Platformu Başkanı Levent Yücel, ABD'nin hiç bir zaman Türkiye'nin menfaatini gözetmediğini ve hiç bir zaman da gözetmeyeceğini belirtti.

ABD'nin Türk ordusuna karşı gelemeyeceği için farklı hilelere başvurduğunu söyleyen Yücel, "Bizi yıpratmak için ellerindeki en güçlü silah olan yeşil kağıdı, yani doları kullanarak kurdukları cendere ortamından milletimiz ve devletimiz güçlenerek çıkacaktır. Ortadoğu'daki en stratejik üs ve karargahların bulunduğu ülkemizde devletimiz o üslere el koymasını da bilir, o rahip gibi diğer ajanları yargılamasını da bilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyarak döviz bozdurmaya geldiğini söyleyen 15 Temmuz gazisi Arif Bostancı ise "15 Temmuz'da tanklara ve toplara bedenimizle nasıl karşı koyduysak, bugün dolar üzerinden yaptıkları yeni girişimleri bozmak için her şeyimizi feda etmeye hazırız." dedi.

15 Temmuz'da gazi olan Üzeyir Küçük de "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vazifemizi yerine getirerek, elimizde ne varsa vermeye hazırız ve her türlü Başkanımızın yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Vatandaşlar çağrıya kayıtsız kalmadı

Şehit yakınları ve gazilerin yaptığı davranışın çok yerinde ve anlamlı olduğunu söyleyen kuyumcu esnafı Cemal Sertkaya, vatandaşları teşvik etmek için altınları normalinden daha yüksek rakamla bozduklarını ve kar amacı gütmediklerini söyledi.

Vatandaşları etkilemek için yapılan algı çalışmalarına tepki gösteren Sertkaya, "Sanki hayat durmuş, ekonomi durmuş gibi bir görüntü verilmek isteniyor. Kesinlikle böyle bir şey yok ve her şey normal seyrinde devam ediyor. İnsanlar düğün alışverişi için ya da yatırım için ve özellikle Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap vermek için gelip altınlarını bozduruyorlar." şeklinde konuştu.