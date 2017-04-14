Şehit yakınlarına 5 yıl ücretsiz umre

Türkiye, canı pahasına vatanı koruyan şehitlerin yakınlarına desteğini sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Hava Yolları arasında, şehit yakınlarını kutsal topraklara götürmek için 5 yıllık bir protokol imzalandı. Buna göre, şehit ailelerinin ulaşımı THY tarafından gerçekleştirilirken umre masrafları da Diyanet İşleri Başkanlığı’nca karşılanacak. Bu protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 5 yıl boyunca şehit yakınlarını umreye ücretsiz götürecek.

BAŞVURU ALINACAK

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin de yer aldığı ilk kafile, 19 Nisan Çarşamba günü yola çıkacak. Diyanet sonrasında yapılacak başvurular doğrultusunda bir planlama yapacak. Şehit aileleriyle birlikte geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlik kamplarında kalan ve bilgi yarışmasında birinci olan gençler de umreye gidecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, daha önce yaptığı açıklamada 2008-2017 arasında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarının kurasız götürüleceğini açıklamıştı.