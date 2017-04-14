Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit yakınlarına 5 yıl ücretsiz umre

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Hava Yolları işbirliğiyle şehit yakınlarını 5 yıl sürecince, kutsal topraklara ücretsiz götürecek. İlk kafile, çarşamba günü yola çıkacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, canı pahasına vatanı koruyan şehitlerin yakınlarına desteğini sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Hava Yolları arasında, şehit yakınlarını kutsal topraklara götürmek için 5 yıllık bir protokol imzalandı. Buna göre, şehit ailelerinin ulaşımı THY tarafından gerçekleştirilirken umre masrafları da Diyanet İşleri Başkanlığı’nca karşılanacak. Bu protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 5 yıl boyunca şehit yakınlarını umreye ücretsiz götürecek. 

BAŞVURU ALINACAK

15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin de yer aldığı ilk kafile, 19 Nisan Çarşamba günü yola çıkacak. Diyanet sonrasında yapılacak başvurular doğrultusunda bir planlama yapacak. Şehit aileleriyle birlikte geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlik kamplarında kalan ve bilgi yarışmasında birinci olan gençler de umreye gidecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, daha önce yaptığı açıklamada 2008-2017 arasında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarının kurasız götürüleceğini açıklamıştı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA