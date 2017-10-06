Şehit Yarbay Songül Yakut'un mirası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Türkiye’nin ilk kadın jandarma komutanıyken Şırnak’ta şehit olan Yarbay Songül Yakut, geride bıraktığı Mehmetçik’e bir iyilik eliyle ulaştı. Yakut Ailesi, şehidin bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Aile, reklam olmasın diye ne duyuru yaptı ne de fotoğraf çektirdi.