Şehit Yüzbaşı Erdal son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Erdal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Satılmış Erdal, annesi Nursel Erdal, kardeşi Ali Erdal, eşi Emine Erdal ve 2 yaşındaki çocuğu Taha Mert Erdal'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazının ardından 33 yaşındaki şehit Erdal için cenaze namazı kılındı. Namazın sonrasında şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.

Top arabasının arkasından yürüyen şehidin annesi ve eşine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya eşlik etti.

Erdal'ın naaşı top arabasından alınıp cenaze aracına konulduktan sonra şehidin eşi Emine Erdal kısa süreli baygınlık geçirdi. Erdal'ı, yakınları teselli etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, cenaze töreninde aileye taziyelerini iletti.

Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın cenazesi daha sonra Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.