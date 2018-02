Şehitlik en ulvi makam

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın desteklediği, terörle mücadeleyi anlatan Söz dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Özel Kuvvet Timi’nin hikayesinin anlatıldığı dizide, Keşanlı lakabıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran, ağır silah uzmanı üst çavuş Mücahit karakterini canlandıran, başarılı oyuncu Görkem Sevindik sorularımızı cevapladı.

- Söz, maneviyatı yüksek bir yapım. İlk önce duygularınızı öğrenmek isterim.

İnsanların kalbine dokunan bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çok hassas bir konu. Bu hassasiyete bütün ekip olarak önem ve değer veriyoruz.

- Şu anda ülke olarak Afrin Opersayonu için gözümüz kulağımız yüreğimiz Mehmetçik’te. Neler söylemek istersiniz?

Başladığı andan itibaren Mehmetçiğimizin hayatları için ellerimiz yüreklerimizde izliyoruz,ordumuzun başarı haberleri için dua ediyoruz. Allah Türk ordusunun ve kahraman askerimizin yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri daima dualarımızda. Şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabır, diliyorum.

- Söz dizisinde neden yer almak istediniz?

Özel Kuvvetler’in hayatı herkesin olduğu gibi benim de merak ettiğim bir konuydu. Ne yerler, nasıl yaşarlar, nasıl eğitim alırlar gibi... Çok merak ettiğim yönleri vardı. Bunları keşfetmek ve içimdeki vatan sevgisini yaşatmaktan dolayı mutluluk duyacaktım. Yani bu kaçırılmaz bir fırsattı. TIMS&B Yapım şirketiyle de çalışacak olmak ayrıca beni mutlu etti.

- Mücahit’le benzer yönleriniz var mı?

Enerjisi, bayrağa olan sevgisi, kardeşliğe verdiği önemi benzer yönlerimiz.

- Söz’ün başarısının sırrı nedir?

Öncelikle oyuncu arkadaşlarımızla aramızda kısa zaman içerisinde gelişen samimiyet ve bu dostluğun seyirciye geçmesi ve işinde çok başarılı olan işini çok severek yapan bir ekibin olması.

- Kamuflajlar içerisinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Çok değerli bir üniforma taşıyoruz üzerimizde ve bunun ağırlığını hissediyorum.

CİDDİ EĞİTİM ALDIK

- Rolünüze nasıl hazırlandınız?

Yapım şirketimiz çok güzel bir yol izledi hepimizi askeri disiplini öğreten bir kampa soktu. Bu kamp sırasında gerçek birer asker gibi yaşadık, ciddi askeri eğitimler aldık ve biz asker arkadaşı olduk, dost olduk, kardeş olduk, sonrasında Mücahit karakterinin müziğini çıkardım, neler hissedeceğini düşündüm, nasıl konusur, düşmana nasıl tepki verir gibi ayrıntıları düşündüm ve ortaya böyle bir karakter çıktı.

- Dizide sürekli olarak şehitlik mertebesinin yüceliğinden bahsediyorsunuz. Bu sahneleri canlandırırken neler hissediyorsunuz?

Bir insanın bu dünyada ulaşabileceği en son ve en ulvi makam şehitlik makamıdır. Türk ordusu olarak başarımızın en büyük sırrı ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıdır. Karakterimde bu duyguların gururunu yaşıyorum.

- Bu projeden sonra oyunculuğunuzda, düşüncelerinizde, duygularınızda değişiklik oldu mu?

İnsan her geçen gün kendini geliştiriyor. Her karakter, her set deneyimi yeni bir bakış açısı doğuruyor. Gayet olumlu yönde geliştiğimi hissediyorum.

AİLEDEN BİRİ GÖRÜYORLAR

- Keşanlı Mücahit çok sevildi. Hayranlarınıza neler söylemek istersiniz?

Bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten fark ediyorum ki izleyici beni ailesinin bir ferdi gibi görüyor, bu tepkilerle karşılaşmak beni çok motive ediyor. Bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum.

- Oyunculuk dışında neler yapıyorsunuz?

Çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz son zamanlarda ki en büyük hobim uyumak diyebilirim, fırsat bulursam spor yapıyorum daha da fırsat bulursam kemanımla vakit geçiriyorum.

- Oto yıkama yeri açtınız. Nereden çıktı bu fikir?

Çocukluğumdan beri ticarete merakım vardı karşıma böyle bir fırsat çıkınca değerlendirmek istedim.

- Son olarak bundan sonra oyunculuk adına neler yapmak istiyorsunuz?

Ben oyunculuğa aşık ve fazlasıyla hayalperest bir adamım. Birbirinden çok farklı karakterler çıkarabileceğimi hissediyorum ve Görkem Sevindik denildiğinde, tamamdır bu rolün hakkını verir demelerini istiyorum.