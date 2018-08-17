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'Şehitlik peygamberlikten sonra İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Şehitlik, peygamberlikten sonra İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir.' dedi.

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Erbaş, hac farizasını ifa etmek için Mekke'ye gelen şehit yakını ve gaziler için düzenlenen programa katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan programda şehit yakını ve gazilere hitap eden Erbaş, İslam tarihinden örnekler vererek şehitliğin önemine vurgu yaptı.

İlk İslam şehitlerinin Bedir Savaşı'nda verildiğini anımsatan Erbaş, "Bedir'de ilk İslam şehitlerimiz oldu. Peygamberimizin amcası, şehitlerin amcası Hz. Hamza şehit oldu." dedi.

Erbaş, bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu ve şehitlerin bu imtihanı kazandığını belirterek "Şehitlik peygamberlikten sonra İslam'ın insana verdiği en yüksek rütbedir." ifadelerini kullandı.

Herkesin birer şehit ve gazi adayı olduğunu söyleyen Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlattı.

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