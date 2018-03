Şehrim 2023 otobüsleri projesinin amacı ne 2023 Şehrim projesi nedir otobüsleri nerelere gidecek

Şehrim 2023 projesi nedir otobüsleri nerelere gidecek? Şehrim 2023 projesinin amacı ne soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar için detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Ankara'dan yola çıkması beklenen Şehrim 2023 otobüslerini yolcu eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir ilk oluyor, hayırlı uğurlu olsun dedi. AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak, tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başlıyor.



AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Şehrim 2023 projesi ile tıpkı Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalara başlıyor. Proje ile, o şehri en iyi bilen, o şehirde yaşayanlarla şehrin meydanlarında bir araya gelecek ve ilk etapta Bursa ve Van şehirlerine gidecek olan "Şehrim 2023" otobüsleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'dan ilan edilldi.

ŞEHRİM 2023 PROJESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin hazırladığı "Şehrim 2023" projesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.







AK Parti Genel Merkezi önünde "Şehrim 2023" projesine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'yi dolaşıp vatandaşların görüşlerini ve dertlerini dinleyecek olan grubu bizzat kendisi uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bunu yapan başka bir parti yok, Türkiye'de ilk kez yapılıyor hayırlı uğurlu olsun' dediği projeye ilişkin gazetecilere de bilgi verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Ben de özellikle genel başkan yardımcımızın bu hazırlığına bu çalışmalarına şahsım partim adına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'de bir ilki Çiğdem Hanım ve ekibi gerçekleştiriyor. Burada "Şehrim 2023" aynı zamanda bugünün değil 2023'e bir ön yatırım olan da bir adım. Bu tür adımları şu ana kadar atan başka herhangi bir siyasi parti yok.



Otobüslerimiz görüldüğü gibi bir kısmı Doğu'ya bir kısmı Batı'ya giderek şehirlerimiiz dinleyecekler görüşlerini dinleyecekler oradaki halkımızın hayallerini beklentilerini tespit edecekler. Bunun yanında fikirler görüşler çok çok önemli bu da bize bir feedback oluşturacak. Bunun üzerine de biz de çalışmalarımızı şekillendirecek ve 2019 seçimlerine bu ön bilgilerle girme fırsatı bulacağız. Bu nedenle ben çok teşekkür ediyor tüm kadroya yolunuz açık olsun diyorum.



ŞEHRİM 2023 OTOBÜSLERİ NEREDE?



Otobüslerin yola çıkmasıyla, eş zamanlı olarak web tabanı ve mobil uygulama aracılığıyla şehre yönelik görüş ve önerilerin alındığı anket çalışması da ulusal ve uluslararası erişime açılmış olacak.







"GÜÇLÜ BİR İDDİANIN SAHİBİYİZ"



Gurbette yaşayan ve şehri için fikir üreten, hayal kuran kişilerin görüşlerini aktarabilecekleri proje hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan şu ifadelere yer verdi;



"AK Parti olarak; Türkiye'nin her meselesinde olduğu gibi, şehircilik alanında da güçlü bir iddianın sahibiyiz. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuz doğrultusunda, kadim değerlerimizi, medeniyetimize has, bizi biz yapan birikimlerimizi korumak ve geliştirmek amacıyla ürettiğimiz politikalara bir yenisini daha ekliyoruz. Ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerinin yapılması, şehrin sorunları ve olanakları ile güçlü ve zayıf yönlerinin şehrin dinamikleri ile tartışılması, şehirlerimizin belirlenen potansiyelleri ve öne çıkan değerleriyle yenilikçi bir bakış açısını birleştirerek 'kimlikli şehirler' özgünlüğüne ulaştırılması amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz. Kadimden beslenerek geleceği inşa etmenin şehirlerle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Şehirler; insanlara dokunmalı, hayallerden fikirlere, duygulardan inançlara kadar medeniyet değerlerini taşıyarak, özgün hedeflerini belirlemelidir.







"HER ŞEHRİN KENDİNE ÖZGÜ 2023 HEDEFLERİNİ VE VİZYON PLANLARINI ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Şehrim 2023 projesi ile; her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymayı, mekânsal, sosyal, çevresel ve kültürel açıdan büyüme stratejilerini ve politikalarını masaya yatırmayı, şehirlerimizi sürdürülebilir ve insan merkezli bir bakış açısı ile ele almayı hedefliyoruz. Projemizin başlangıcı olan Şehrim 2023 otobüslerimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören ile biri Bursa'ya, diğeri Van'a doğru hareket edecek. Yolculuğumuz, köklü geçmişi ve ihtişamıyla tarih ve kültür şehri olan, kadimden gelen değerlerini bugüne taşıyan iki şehrimiz ile başlayacak. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Anadolu'muza şehir şehir dokunacak, şehirlerimizi, o şehri en iyi tanıyanlarla, o şehirde yaşayanlarla ve şehri için fikri olanlarla ele alacak, nesillerimize kadim değerini koruyan kimliği, kültürü ve ruhuyla yaşayan şehirler emanet etmek için çalışacağız."



ŞEHRİM 2023 PROJESİ NEDİR, NEYİ AMAÇLIYOR?



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kültür Sanat Muhabirleri derneğinin organizasyonunda Kültür Sanat Muhabirleriyle bir araya geldi. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının bir yıl içerisinde önemli işlere imza attığını belirten Karaaslan, kazanımlar, kültür zemininde yükselmezse başarıya ulaşılamayacağının farkında olduklarını söyledi. Kadın, çocuk, çevre, engelli ve kültür sanat dostu şehirlerle ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Karaaslan, bunun yanı sıra tüm sanat dallarından temsilcilerin yer alacağı bir sanat komisyonu da kuracaklarını aktardı.



Karaaslan, “Belki ilk kez bir siyasi parti çatısı altında sanata, sanatçıya bu kadar temas edecek bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah Sayın Başbakanımızı sanatçılarla buluşturacağız. Bu gerçekten önemli bir buluşma.” diye konuştu.



Bu buluşmaları sık sık yapmayı planladıklarına işaret eden Karaaslan, tarihin henüz netleşmediğini, programa sanatın tüm dallarından sanatçıların çağrılmasının planlandığını bildirdi. Türkiye’nin Anadolu coğrafyası ile sınırlı olmayan bir kültürel birikime sahip olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti: “Coğrafyamızda çok büyük acılar yaşanıyor. Bugün Palmira Antik Kenti’ne saldıran DEAŞ neyse Diyarbakır Suriçi’ne saldıran PKK da aynı zihniyete sahip. Aslında sadece vatandaşlarımızı, canımızı, ciğerimizi alarak değil aynı zamanda tarihi eserlerimize zarar vererek, onları yakarak, yıkarak, 4 ayaklı minarenin ayaklarını kurşunlayarak da bu kardeşlik bağlarını zedelemeye yönelik bir çaba var. Bunu koparmak mümkün değil.”



Karaaslan, Suriçi’ne ilişkin Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının eş güdümlü yürüttüğü bir çalışma yapılacağını dile getirdi.



Şehirlerdeki dikey yapılaşmaya ilişkin çalışma yapıp yapmadıklarına dair bir soru üzerine Karaaslan, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşunu önemsediklerini ve konuyu bütün olarak ele alan bir çalışma yürüteceklerini anlattı. Şehircilik şurasının önemli başlıklarından birinin de bu konu olduğuna vurgu yapan Karaaslan, sorunların bir anda düzelmeyeceğinin altını çizdi.



Dikey yapılaşma sorununu anlamak için 15 yıl önceye bakmak gerektiğini, gecekondularla çepeçevre sarılmış şehirlerde yaşandığını, İstanbul’da çöp dağları bulunduğunu hatırlatan Karaaslan, Türkiye’de geçmişten, medeniyetten beslenen ama geleceğe referans oluşturabilecek yeni bir mimarı anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi.



Ulus Bentderesi’ndeki Roma dönemine ait antik tiyatronun tarihi dokusuna zarar verildiğinin belirtilmesi ve bu konuda bir önlem alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Karaaslan, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



“Şehrim 2023” başlatılacak



Kültür sanat dostu şehirler çalışmasının detaylarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Karaaslan, her şehir için özel çalışması yapılması gerektiğini ifade etti. Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının çalışma yaptığını dile getiren Karaaslan, “Biz de AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 81 ilde gerçekleştireceğimiz ‘Şehrim 2023’ çalışmasını başlatacağız.” dedi.



Karaaslan, çalışmayla 81 ildeki paydaşlarla bir araya gelerek olmazsa olmazları konuşacaklarını ve şehir meydanlarında oluşturulacak noktalarda anketlerle halka nasıl bir şehirde yaşamayı hayal ettiklerini soracaklarını anlattı.



Şehrin ilkelerini oluşturacaklarını aktaran Karaaslan, “Bu bir envanter çalışması değil, soru sorup cevap alma çalışması değil, bu gerçekten şehrin 3 alandaki röntgenini çekip buna yönelik bir yol haritası belirleme çalışması. Bunun referandum sonrası startını vermeyi düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.



Geleneksel sanatlarla uğraşanlara verilen sıfır faizli kredinin çağdaş sanatlarla uğraşanlara da verilip verilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Karaaslan, böyle bir tablo varsa bu konuda yeni tedbirler almak gerektiğini söyledi.



Karaaslan, balerinlerin sözleşmeli ve kadrolu istihdam edildiğini, bu konuda iyileştirme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu cevaplandırırken konuyu Bakanlığa bildirdiklerini, bu konuda bir gecede karar verilemeyeceğini, eğitimci olarak iş hayatlarına devam etmeleri için yeni mekanizmaları hayata geçirecek bir çalışma yapacaklarını bildirdi.



Akıllı şehirler konusunda bir çalışma bulunup bulunmadığı sorusuna Karaaslan, Türkiye’nin burada yakaladığı ivmenin önemli olduğunu ama üretici konumunda bulunmak gerektiği yanıtını verdi.



Milli ve yerli üretim konusunda Türkiye’nin artık iddialı olduğunu belirten Karaaslan, “Avrupa ile yaşadığımız bu ortamın, anlaşılabilir olmayan tavrın altında biraz da Türkiye’nin bugün yerli ve milli olma konusunda çok güçlü çıkan bu sesinin etkisi olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.



Yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi konusunda, daha önceki dönemlerde de çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Karaaslan, Avrupa ile ilgili yaşanan süreçte aklıselimin galip geleceğini, bu konuların ondan sonra masaya yatırılıp konuşulması gerektiğini kaydetti.