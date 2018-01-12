Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkezi (GAPTAEM) Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine, enstitülerinin Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından şeker kamışından organik şeker üretimi konusunda Ar-Ge faaliyetleri yapmak için görevlendirildiğini söyledi.

Çiftçilerin kendi imkanlarıyla şeker kamışından üretim yapabileceğini vurgulayan Çetiner, "Şeker kamışında, pancardaki gibi çok işleme gerek yok. Köylüler şeker kamışının suyunu sıktıktan sonra sıcak bir sacın üzerine bunu dökerek şeker elde edebiliyor. Şeker kamışından şekerin bu kadar kolay üretilmesi organik ürün için şeker kamışının ön plana çıkmasını sağlıyor." dedi.

Türkiye'de şeker kamışı üretimi hakkında daha önce neredeyse hiç çalışma yapılmadığını aktaran Çetiner, bu konuda öncü olacaklarını kaydetti.

Yaptıkları ön incelemelerde bölgede şeker kamışı kalıntılarına rastladıklarını kaydeden Çetiner, şöyle devam etti:

"Şeker kamışının gen kaynağının bölgemiz olduğu söyleniyor. Bu bölgede şeker kamışının bulunduğu, ekiminin yapıldığı dedelerimiz, yaşlılarımız tarafından da ifade ediliyor. Yaptığımız ilk çalışmalarda geçmişte üretilen şeker kamışlarını bulduk. Ancak bu konuda uzman olan bir enstitü ile iş birliği yapma yoluna gittik. Pakistan'da bir araştırma enstitüsü dikkatimizi çekti. Bu araştırma enstitüsü tamamen şeker kamışı üzerine kurulmuş ve 25 tescilli şeker kamışı çeşitleri var. TÜBİTAK projesi kapsamında bu enstitüdeki bir arkadaşımızı ülkemize getirdik. Şu anda bizim toprak yapımızı ve iklim şartlarımızı araştırıyor. İklimimize ve toprak yapımıza uygun yetişebilen 10 çeşit şeker kamışını bize gönderecek. Biz de bölgemizdeki çeşitlerle birlikte Ar-Ge faaliyetlerine başlayacağız."

- Dünyada üretilen şekerinin yüzde 87'si kamıştan

Türkiye'de son yıllarda organik şekere olan talebin artığını kaydeden Çetiner, bu talebi karşılayacak tesisin ve üretimin bulunmadığını vurguladı.

Çetiner, dünyada şekerin büyük bölümünün kamıştan üretildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Dünyada üretilen şekerin yüzde 87'si şeker kamışından üretiliyor. Avrupa ülkeleri ile biz şekeri pancardan üretiyoruz ve daha pahalıya üretiyoruz. Daha güneyde, tropik bölgelerde şeker kamışı üzerinden şeker elde ediliyor ve daha ucuza üretiliyor. Maliyeti düşürmek, yeni bir alan açmak gerekiyor. Bu anlamda ülkemizde mısırdan ve patatesten yani nişasta şekeri elde etme çalışmaları da başladı. Ancak en doğalı şeker kamışından şeker üretilmesidir. Buna ihtiyacımız var mı? Var. Tropik bölgelerde ekonomik olarak üretildiği belirtilmektedir. Dünyadaki kamıştan şeker üreten fabrikalara baktığımızda, üretim sürecinde ortaya çıkan etenolden fabrikanın yakıtı, enerjisi de karşılanıyor. Tabii bunların hepsi ülkemizde yeni yapılacak şeyler."

Bölgenin son yıllarda tek tip tarım ürününe yöneldiğine dikkati çeken Çetiner, şeker kamışının bölgede en çok yetiştirilen pamuğa da alternatif olacağını belirtti.

Çetiner, şeker kamışının da pamuk ve mısır gibi suyu seven bir bitki olduğunu vurgulayarak, "Bölgemizde artık birçok arazide sadece pamuk üretimi yapılmaya başlandı. Alternatif ürünlerin de Harran Ovası'nda, GAP bölgesinde olması gerekiyor. Şeker kamışı suyu seven bir bitki ancak su sıkıntısı olduğu zaman da yetişen bir bitki. Bu anlamda tuzluluğa dayanıklı, tuzu kaldırabilen özelliklerinin olduğu söyleniyor. Ar-Ge çalışmasında şeker kamışının ne kadar zamanda yetişeceğine, ne kadar su ihtiyacı, gübre ihtiyacı olduğuna ve ne kadar şeker elde edileceğine bakılacak." diye konuştu.