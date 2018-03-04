Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sekiz ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın Konya’da yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2 hafta önce Denizli Açık Cezaevinden kaçan ve sekiz ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi kadın yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, 2 hafta önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden firar eden ve sekiz ayrı suçtan aranması bulunan Gülşah Y.’nin (27) memleketi Seydişehir’e gelebileceği bilgisi üzerine Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gülşah Y.’yi yakalamak için operasyon başlatan ekipler şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Polis ekipleri akşam saatlerinde eve düzenledikleri baskınla Gülşah Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi Gülşah Y., Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır´da terör örgütlerine ait 13 sığınak ele geçirildi

Diyarbakır´da terör örgütlerine ait 13 sığınak ele geçirildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Raco'dan ilk fotoğraflar

Raco'dan ilk fotoğraflar

Rusya'dan akıllara zarar fotoğraflar

Rusya'dan akıllara zarar fotoğraflar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA