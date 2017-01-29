Sel felaketi yaşayan esnafa yardım

Küçükkuyu beldesinde Vali Orhan Tavlı ve Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ile incelemede bulunan Turan, 15 Ocak'ta yaşanan selden zarar gören esnafla bir araya geldi. Turan, sel felaketinde kimsenin yaralanmaması ve yaşamını yitirmemesinin tesellileri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız ve belde başkanımızdan süreçle ilgili bilgileri aldık. Valimizin ve belediye başkanımızın hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin oluşan enkazı ortadan kaldırmak için yaptıkları çalışmalar önemlidir. Biz Ankara’da Başbakan Yardımcımız Veysi Bey ile AFAD’la da görüştük. Çok kısa bir sürede 200 bin liranın buraya getirilmesini sağladık. Bunun 130 bin lirası buradaki altyapı çalışmaları için kullanılacaktır. 70 bin lirasının da emniyetimize aktarılması için imkan sağlandı. Teknik ve mevzuat açısından o paranın esnafa verilme imkanı yok, bu para altyapı için geldi. Esnafa para verilememesinden kaynaklı sorunu aşmak için Sayın Başbakan ile görüşme imkanımız oldu ve yeni bir haber olarak aktarıyorum 300 bin lira pazartesi günü gelecek ve esnafımıza dağıtılacak."

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da sel felaketinin ardından yaraların sarılmaya devam ettiğini belirterek, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetin Küçükkuyu'ya gösterdikleri hassasiyetten duyduğu memnuniyeti ifadesini kullandı.